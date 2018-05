Chiringuitos, la decisione del Comune di Rimini: chiusura 23.30, ma due deroghe a settimana fino all'una

Attualità

Rimini

| 16:06 - 29 Maggio 2018

Il Comune di Rimini ha preso una decisione sugli orari dei "chiringuitos" delle spiagge, disponendo l'apertura ordinaria fino alle 23.30, ma con due deroghe orarie settimanali sino all'una, da chiedere preventivamente agli uffici competenti. Nel contempo l'Amministrazione Comunale ha annunciato "rigorosi controlli affinché la corretta erogazione di questi servizi sia rispettata". La decisione arriva dopo un intenso dibattito, combattuto anche a suon di note stampa, tra le associazioni di categoria del territorio. L'Amministrazione Comunale è anche intervenuta sul dibattito dell'offerta turistica della città, rimarcando il ruolo centrale che avrà il parco del mare: palestre a cielo aperto, stabilimenti balneari sempre più grandi e attrezzati, con una riduzione i tempi di non utilizzo delle spiagge. In sostanza, non è questioni di orari, ma di quanto si offre ai turisti, della qualità e della ricchezza dei servizi che si mettono a disposizione.