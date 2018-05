Bellaria, un altro weekend con il beach volley: sfiorato tetto dei 2000 partecipanti

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:24 - 29 Maggio 2018

È in arrivo un altro weekend all’insegna del beach volley con Kiklos, il 19° Kiklos Sand Volley 3x3 maschile e femminile - 4x4 misto - 2x2 misto. Come riscontrato negli ultimi anni la manifestazione, nonostante quest’anno non goda propriamente del ponte festivo del 2 giugno, è in crescita continua: sfiorata la quota 2.000 partecipanti da tutta Italia e quasi 500 squadre pronte a solcare la sabbia del Beky Bay lungo 60 campi montati. Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana le regioni da cui provengono i gruppi più numerosi.



Sarà un lungo weekend di sport e divertimento: si inizia giovedì 31 maggio pomeriggio con il torneo 2x2 misto; venerdì 1 giugno iniziano anche il 3x3 maschile/femminile e il 4x4 misto. Come sempre, gli eventi Kiklos richiamano sportivi di tutte le fasce: accanto a tanti amatori appassionati anche tanti professionisti di serie A come Stefano Mengozzi, centrale della Calzedonia Verona, Mila Montani, schiacciatrice di Orvieto e Giulia Saguatti capitano di San Giovanni in Marignano detentore della Coppa Italia di Serie A2 2017/18.



Anche il programma delle attività parallele non scherza: oltre ai tipici happy hour al tramonto, venerdì sera Kiklos e Beky Bay organizzeranno il Dinner Music Party, cena in spiaggia e divertimento continuo; sabato sera è prevista la festa rock Bob C’è, particolarmente rinomata in tutta la zona. Sempre accanto a Kiklos, OriOra, gold beverage partner che omaggierà tutti i partecipanti con un Gold Spritz sabato mattina.



Alla consueta fase a gironi dei primi giorni seguirà la fase decisiva ad eliminazione diretta di sabato pomeriggio fino alle finalissime di domenica pomeriggio, deliziate anche dallo spettacolo dell’Air Show, l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori.

Tutto pronto, dunque, per vivere alla grande questo lungo weekend d’estate.