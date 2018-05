Sul lungomare Tintori di Rimini esplode la festa: gli eventi estivi partono con la Bradipop Night

Eventi

Rimini

| 15:13 - 29 Maggio 2018

Trecento metri di street food, cocktail bar, concerti, dj set, spettacoli e tornei sportivi sul lungomare di Rimini. Dopo il grande successo della prima edizione, con una media di 10mila presenze giornaliere, torna anche per l'estate 2018 il villaggio di “Kennedy Cake - Street food and much more”, la serie di eventi promossi dall'associazione turistica Kennedy Cake sul lungomare Tintori, dal Bagno 20 al 28. Si parte all'insegna dell'energia il primo giugno con il Wellness Beach Festival, il dopo-fiera in collaborazione con Rimini Wellness e Comune di Rimini, per continuare dal 6 all'8 luglio con il Notte Rosa Beach Festival e arrivare al clou dal 10 al 15 agosto con il Ferragosto Beach Festival targato Kennedy Cake.





“Kennedy Cake si propone di innovare il mondo dell'intrattenimento turistico attraverso la fusione di quelle idee che sono tradizionalmente considerate antitetiche – spiega Wendy Ormerod, tra i soci fondatori dell'associazione turistica -. Cocktail di alto livello nel mezzo di un contesto popolare, food a km zero e tradizionali dentro un evento musicale moderno, discoteche classiche riproposte fra strade e sabbia, artisti “trasgressivi” e spettacoli per i nonni e i bambini. Un intrattenimento per tutte le età che innova il modo di fare turismo a Rimini. Ci siamo promessi fin dall’inizio di crescere ogni anno e stupire sempre di più il nostro pubblico. Quest’anno Kennedy Cake ha una sola parola chiave: le emozioni! Abbiamo deciso di rompere completamente gli schemi, cancelliamo l’idea di evento con il classico palco rettangolare con un pubblico davanti che guarda lo spettacolo”.





Quest’anno infatti il pubblico sarà lo spettacolo: non ci saranno né palco né platea, bensì un'immensa scenografia in cui immergersi. Si entra nel villaggio e si viene trasportati in un'altra epoca, in un altro mondo dove dominano la fantasia ed il gioco. “Abbiamo messo insieme un team di progettazione formato da artisti, scenografi, scultori, architetti e ingegneri che ha dato vita ad un nuovo modo di fare eventi, un nuovo format che abbiamo deciso di chiamare Pholly. Vogliamo metterci al passo con quello che succede nel resto d’Europa, dove i festival sono un'esplosione di emozioni e fantasia. E siamo contentissimi di annunciare la partnership con una grande azienda riminese, la Galvanina, che come noi crede nei valori del made in Italy e cura ogni aspetto della filiera produttiva. Ci siamo trovati immediatamente in sintonia, perché anche noi curiamo ogni dettaglio dell’organizzazione degli eventi, dal montaggio al marketing, dalla scelta dei partner al prodotto venduto. Siamo entusiasti ed onorati che abbiano creduto in noi".





Ogni evento sarà caratterizzato da un'epoca e un allestimento ad hoc. Il primo tema sarà quello dell’antico Egitto. Fra gigantesche sfingi, obelischi, dune, piramidi, divinità e Tutankhamon che domina la scena con una maschera di 28 mq, quelli del Wellness Beach Festival saranno tre giorni di spettacoli, cocktail bar, aperitivi, live band, artisti di strada, dj set e tornei sportivi. Dal primo al 3 giugno, ogni giorno dalle 18 all'una di notte, saranno aperti i chioschi in cui degustare deliziose proposte di street food, prodotti tipici e a km zero preparati dai locali più noti di Rimini, accompagnati dalle nuove proposte di cocktail dei migliori bartender.





Venerdì 1 giugno sarà la serata “Bradipop night - alternative rock experience". Si aprirà con il concerto dei “Miami & the Groovers” per poi continuare con la musica del Bradipop selezionata dai resident djs Emi Brandinelli e Bomber dj sia sul palco principale sia al Chiringuito beach bar in spiaggia.

Sabato 2 giugno da non perdere il "Pholly Party”, tra colori, coriandoli, maschere, follia, divertimento e una scenografia sorprendente, per far vivere al pubblico un'esperienza coinvolgente e originale. Si parte con il concerto live degli “Old Red Bicycle” per poi dare inizio ad uno spettacolo mozzafiato, tra artisti, effetti speciali e dj.

Domenica 3 giugno è la serata Beverly Hills: tornano sul palco gli acclamati The Heartbreak Hotel per un concerto colorato e scanzonato dedicato ai miti degli anni '80 e '90. L'ingresso a tutti gli eventi è libero.