Il Comune di Bellaria avvia i lavori per sistemare l'ex colonia Fiat in stato di abbandono e degrado

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:40 - 29 Maggio 2018

L'Amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha avviato i lavori di sistemazione presso l’ex colonia Fiat: l’intervento, annunciato a fine aprile nel contesto di un maxi sopralluogo che ha interessato l’intera Zona Colonie, sarà completato nei prossimi giorni; illustrata anche nell’ultima assemblea pubblica del Quartiere Igea, l’opera prevede la rimozione della protezione in legno ormai deteriorata, con contestuale eliminazione e smaltimento delle relative colonne di sostegno, ad esclusione del muretto esterno.

I lavori presso la colonia rappresentano l’extrema ratio prevista dal Regolamento di Polizia Urbana, nel caso in cui un privato non adempia alle richiesta di messa in sicurezza e decoro rispetto a una proprietà.

Nella fattispecie, verso la proprietà dell’ex colonia Fiat, che si affaccia sul lungomare Pinzon nella zona Sud di Bellaria Igea Marina, è stata emessa lo scorso gennaio un’ordinanza di ripristino dei luoghi, alla luce di una perdurante situazione di degrado. Trascorsi i tempi concessi al privato per ottemperare a quanto richiesto e verificato il mancato adempimento delle opere necessarie presso la struttura, l’Amministrazione si è presa carico dell’intervento, riservandosi di rivalersi sul privato come indicato nello stesso Regolamento di Polizia Urbana.