Rimini Wellness, ma non solo: la città viaggia verso un 2 giugno da tutto esaurito

13:32 - 29 Maggio 2018

Rimini verso un 2 giugno da tutto esaurito: Rimini Wellness con la sua carica di centinaia di migliaia di visitatori attesi, il congresso dell’associazione nazionale dei medici cardiologi ospedalieri al Palacongressi, la prima corsa dedicata agli appassionati dell'allenamento funzionale Virgin Active Urban Obstacle Race, la Biennale del Disegno e Caravaggio Experience, sono solo alcune delle iniziative che si svolgeranno durante il week-end d’oro alle porte, che apre di fatto la stagione balneare. Rimini si presenta a questo appuntamento con tutti i suoi alberghi aperti, fra grandi eventi e una città accogliente, dal centro storico -visitabile anche attraverso le 33 mostre della Biennale del Disegno - fino al lungomare. Un weekend che arriva a conclusione di un grande maggio riminese, un mese intenso, caratterizzato da grandi appuntamenti di qualità legati all’identità del nostro territorio, all’arte e alla cultura.

Gli uffici di informazione turistica stanno registrando molti contatti e, secondo le stime degli operatori, le richieste di informazioni e di prenotazioni sono alte. “Si conferma l’incredibile attrattivitá – commenta Ivan Gambaccini presidente di Rimini Reservation - di un evento unico in Italia come Rimini Wellness con un weekend che, giá da giovedì, si preannuncia all’insegna del tutto esaurito e hotel che applicano, per le ultime camere, prezzi da Ferragosto. Quest’anno eventi fuori salone come la Virgin Obstacole Race hanno ulteriormente aumentato la richiesta di camere e prolungato del periodo di soggiorno”.

“Si entra ufficialmente in un avvio di stagione – commenta il Sindaco Andrea Gnassi – che fa ben sperare per l’imminente estate, davvero con eventi e flussi di visitatori previsti degni del Ferragosto, che fanno seguito ad un mese di maggio già molto ricco di manifestazioni di alta qualità. I grandi eventi, i parchi tematici con la loro offerta piena, l’appeal culturale di un centro storico riqualificato e attrattivo per la sua offerta unica di mostre, i borghi e le bellezze uniche dell’entroterra offono un mix unico e vincente”.





