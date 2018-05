Dopo le sassate agli striscioni contro le microaree dei nomadi, il dibattito torna ad accendersi: incontro alle Celle

Attualità

Rimini

| 12:39 - 29 Maggio 2018

Si torna a parlare del tema microaree per nomadi a Rimini. Mercoledì 13 giugno, alle 21, la sala polivalente del quartiere Celle di via XXIII Settembre ospita un incontro organizzato dal Comitato Spontaneo di Viserba. "Riteniamo fondamentale la partecipazione all'appuntamento per offrire al cittadino la dovuta e corretta informazione, con trasparenza, per la tutela e la libertà di pensiero. Ancora di più oggi, alla luce degli episodi di violenza accaduti in via Tombari", si legge in una nota. L'episodo di via Tombari, di qualche giorno fa, è il danneggiamento agli striscioni di protesta contro le microaree esposti in un'area privata di Viserba, striscioni presi a sassate. All'incontro sono stati invitati Sindaco e Vicesindaco, nonché forze politiche di maggioranza e opposizione.