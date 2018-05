Calcio, dopo la presentazione la Giovanile Rimini pronta a volare a Barcellona per torneo Under 21

Sport

Rimini

| 11:50 - 29 Maggio 2018

La Giovanile Rimini si è presentata all'Hotel Felicity di Rivabella, prima di partire per l' edizione annuale della "Barcellona Professional Cup", torneo di calcio under 21, che avrà inizio il 4 giugno. PuntogoldSport seguirà passo passo la vita di tutti i giocatori della compagine romagnola.

Non resta che cominciare. La Giovanile Rimini è pronta a sbarcare per il secondo anno di fila a Barcellona, dove parteciperà all’edizione annuale della “Barcellona Professional Cup”, torneo riservato agli under 21 (con la possibilità di avere dei fuoriquota), che avrà inizio il 4 giugno. Una kermesse importante, che Puntogoldsport seguirà passo dopo passo la vita di tutti i giocatori della formazione romagnola, in quello che sarà un vero e proprio reality show.

L’avventura della squadra guidata da mister Roberto Renzi inizierà ufficialmente il quattro giugno contro il Cosecha, e proseguirà il sette con il match contro la Lagostera. Da qui vi saranno altre due partite ed il livello si alzerà in maniera esponenziale: martedì 12 infatti l’avversario sarà L’Espanyol, mentre per il gran finale vi sarà niente meno che il Barcellona, per un’esperienza che si promette memorabile. Per chi non volesse perdersi nemmeno un minuto delle partite, queste verranno trasmesse integralmente il giorno successivo alla messa in onda della trasmissione, dalle 20.30 dal 3 al 16 giugno, ovviamente su Teleromagna, canale 74 del digitale terrestre. Per chi non riuscisse a trovare o a vedere la trasmissione in TV vi è la possibilità dello streaming andando sul sito di Teleromagna , dove sono disponibili tutti e quattro i canali dell’emittente.

L’atmosfera è senza dubbio quella giusta all’interno della squadra, ed a riferirlo è mister Roberto Renzi: “Ci attendono quattro partite difficili e vogliamo dare il massimo. Abbiamo cambiato tante cose ad iniziare dal logo che era oramai vecchio. Andremo ad affrontare il Barcellona che ha vinto la Youth League, quindi sarà una bellissima esperienza”.

La preparazione fisica e mentale è stata puntigliosa per giungere pronti all’avvenimento, come conferma il preparatore atletico Domenico Petrocca: “Dobbiamo essere pronti ad affrontare le quattro partite sia a livello fisico che mentale; ci sarà caldo torrido, quindi abbiamo lavorato tanto e bene a livello atletico con esercizi aerobici, sulla forza ed infine sulla velocità. Sarà un lungo tour di quindici giorni, e occorre essere pronti per ogni partita”.

Non si parla solo di campo ma anche di comportamento, ed a puntualizzarlo è il direttore sportivo Nicola Montanari: “Abbiamo stilato un codice di comportamento, prendendo spunto dal fair play dell’Uefa. Il rispetto e la buona educazione dovranno esserci ovunque, sono valori che mi hanno insegnato i miei genitori e che i ragazzi devono fare loro. Servono caratteristiche comportamentali e non solo tecniche nel calcio. Inoltre vi sarà un altro codice, che regolamenterà il comportamento interno dello spogliatoio”.

Questa è la lista dei 20 ragazzi che scenderanno in campo a Barcellona:

Portieri: Carmine Cantone, Raffaele Fiamingo.

Difensori: Serigne Lo Pape, Alessandro Belloni, Gabriele Varrella, Mattia Antonucci, Andrea Di Mattia, Francesco Gregoriu.

Centrocampisti: Filippo Magri, Andrea Renzi, Arcadio Baidoo, Giacomo Finocchi, Marco Chiaccherini, Federico Verna, Marvell Odiki.

Attaccanti: Bara Kareem, Andrea Montanari, Vincenzo Mistretta, Marco Giovannettone, Mattia Magrini