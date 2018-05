Rimini Calcio, Matteo Brighi resta all'Empoli in serie A: svanisce il sogno. L'obiettivo è Leandro Vitiello

Sport

29 Maggio 2018



Il Rimini ci sperava e così i tifosi biancorossi, invece almeno per questa stagione il ritorno di Matteo Brighi nel club che lo ha lanciato nell’olimpo del calcio resterà un sogno. Il 37enne centrocampista resterà, infatti, per un'altra stagione in forza all’Empoli, il club con cui ha centrato la promozione dalla serie B alla massima serie. “Manca ancora la firma – racconta il suo procuratore Vanni Puzzolo – ma la società ha manifestato l’intenzione di confermare Matteo e un accordo di fatto esiste già. Non ci saranno problemi”. Una bella gratificazione per Matteo.

E allora l’uomo di esperienza e carisma per il centrocampo biancorosso è stato individuato dallo staff tecnico in Leandro Vitiello (fotogallery), fratello di Roberto, l’esterno del Rimini protagonista di eccellenti stagioni in biancorosso. Vitiello, classe 1985, cinque stagioni in serie B e dal 2003 sempre nel calcio professionistico con una putata al Bellinzona (serie B svizzera) nell’ultimo campionato ha vestito la maglia del Gavorrano (26 presenze, tre gol) retrocesso ai playout nella doppia sfida col Cuneo. Un centrocampista esperto, di qualità, che all’occorrenza può occupare anche il ruolo di difensore centrale in una difesa a tre. E’ svincolato. Tra le parti è già avvenuto un contatto che sarà approfondito nei prossimi giorni.



Stefano Ferri