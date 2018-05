Notte del Liscio in Riviera, anche a Misano il weekend dedicato alla grande musica romagnola

Eventi

Misano Adriatico

| 10:25 - 29 Maggio 2018

Sara' una Notte del Liscio da Big del Liscio quella di Moreno il Biondo che

attraversa quest'anno tutte le date dall'8 al 10 giugno sul palco dal vivo

con ben quatto eventi dal vivo.

Si parte Venerdì 8 giugno a Lido Adriano di Ravenna Con Moreno il Biondo & Orchestra Grande Evento e le grandissime guest di Extraliscio e Polka Day.

Con il Sax di Fiorenzo Tassinari e la voce di Romagna Mauro Ferrara per una serata indimenticabile di tradizione Romagnola, gli artisti di Extraliscio con l’esplosivo Punk da Balera e i solisti del Polka Day per un gran finale a ritmo incessante di polka per una serata unica e indimenticabile nella tradizione.

Si prosegue Sabato 9 giugno a Gatteo Mare, la Capitale del Liscio e la Citta' in cui è nato nel 2015 su idea di Giordano Sangiorgi la edizione "numero zero" della Notte del Liscio, insieme a Moreno Il Biondo. Si parte alle 6 presso Foce Rubicone allo storico stabilimento balneare di Corrado Per un romantico Concerto di Liscio all'Alba con: Moreno Conficconi (clarinetto),Alessandro Cosentino (violino), Fiorenzo Tassinari(sax) e Valter D'Angelo(chitarra) per proseguire la sera alle Ore 21,00 presso Giardini Don Guanella presso la Foce del Rubicone con Moreno Il Biondo, Mirco Mariani e Extraliscio con la partecipazione di Carota e Checco de "Lo Stato Sociale" con ospite il violinista Alessandro Cosentino, i Remedios con i loro suoni afro, jazz, flamenco e il grande cantante Armando Savini.

La Notte del Liscio con Moreno il Biondo, Mirco Mariani & Extraliscio Grande concerto con la partecipazione di Carota e Checco de “Lo Stato Sociale”, l’Orchestra Grande Evento. Ospite Il Violinista Alessandro Cosentino che omaggerà il M° SECONDO CASADEI nel 90° anniversario della fondazione della sua orchestra, i Remedios (musica afro, jazz, flamenco), Armando Savini. Esibizione dei gruppi di

ballo Le Sirene Danzanti, Folk Italiano alla Casadei, Rimini Dance Company,

Casadei Danze Cesena e Giorgio e le Magiche Fruste.

Sono trascorsi novant’anni dal debutto del “Sestetto Casadei” al Dancing Rubicone nella sua Gatteo Mare, con la sua musica che incontrava i primi turisti. Secondo Casadei è l’uomo che ha inventato il liscio, il musicista e compositore che, con le sue ballate, ha portato le radici, la tradizione romagnola, il suono della sua terra, dalle aie alla notorietà

internazionale. Artista capace di definire le caratteristiche di un suono planetario, quella che oggi viene definita ‘world music’, già nei primi decenni del secolo scorso, mescolando cultura musicale alta e ‘popular music’, il jazz con il folk, la musica etnica della Romagna con i suoni per danzare della mitteleuropa. Una fascinosa esperienza, che ha portato alla scrittura di una canzone simbolo per l’immaginario sonoro italiano, ‘Romagna Mia’ e a una vastissima produzione, di recente raccolta nel doppio cd ‘Mi

chiamo Secondo’(Universal), con registrazioni anni 50/60, perfettamente rimasterizzate, dei suoi capolavori.

Registrazioni che ci restituiscono un'atmosfera gioiosa e creativa, dove il ballo è uno dei momenti centrali nella vita delle persone. Perché non era solo intrattenimento, ma anche socialità, piacere di stare insieme, condivisione, speranza, sguardo rivolto con entusiasmo e passione al futuro.

Uno spirito fatto di edonismo, senso della comunità e ricerca musicale che, 90 anni dopo, rivive nelle note di Extraliscio, la band di Moreno ‘il Biondo’ Conficconi, clarinettista e star riconosciuta della moderna Romagna che balla e di Mirco Mariani, pluristrumentista al fianco, per fare qualche nome, di Vinicio Capossela e Arto Lindsay.

Extraliscio, la band di ‘punk da balera’, come ormai gli appassionati la definiscono, dopo aver pubblicato lo scorso anno il doppio cd strumentale ‘Extraliscio All Stars’ e in attesa della realizzazione del nuovo disco (uscita prevista in settembre), saranno i protagonisti dell’edizione 2018 de ‘La Notte del Liscio’, il festival che, ogni anno, racconta il presente e il futuro di questa musica.

E, proprio in sintonia con il gusto per la ricerca di Secondo Casadei, per festeggiare nella maniera migliore i 90 anni dalla creazione della sua storica orchestra, Extraliscio tributerà un omaggio al ‘Maestro’, salendo sul palco insieme alla più innovativa rock band italiana del momento, Lo Stato Sociale. Uno dei più felici incontri tra i nuovi musicisti indipendenti e la musica Romagnola, sperimentata dal Mei e da Casadei Sonora insieme in questi ultimi anni con diversi progetti di successo live e discografici in Italia e all’Estero riconosciuti anche dal Mibact e già premiati al MEI di Faenza nell’edizione 2011. LO STATO SOCIALE reduce dal grande successo Sanremese, ritorna a Gatteo Mare, la Capitale del Liscio, che li ha già ospitati, dopo l'edizione “numero zero” della Notte del Liscio ideata nel 2015 con successo da Giordano Sangiorgi e Moreno Conficconi. Sarà un concerto caratterizzato da un continuo attraversamento dei generi, dal rock al liscio e ritorno, tra strumenti della tradizione e chitarre elettriche, tra ‘tramonti in Riviera’ e club notturni accaldati.

Con un repertorio che spazierà dalle composizioni di EXTRALISCIO alla versione in stile “liscio” di "Una vita in vacanza", con Lo Stato Sociale pronto a ricambiare interpretando alcuni classici Romagnoli. Tutto suonato e cantato insieme in una serata che si annuncia davvero unica! In collaborazione con MEI e Edizioni Musicali Casadei Sonora Il tutto accompagnato dai Gruppi di ballo: SIRENE DANZANTI, FOLK ITALIANO ALLA CASADEI CASADEI DANZE Cesena, RIMINI DANCE COMPANY e GIORGIO E LE MAGICHE FRUSTE Infine, grande chiusura, domenica 10 giugno a Misano Adriatico in Località Villaggio Argentina Con Moreno il Biondo & Orchestra Grande Evento con la grande voce di Mauro Ferrara Per uno straordinario e imperdibile Liscio Day, una giornata tutta da ballare dalle ore 17,00 alle 24,00, Nell’ambito della manifestazione folkloristica “ Sagra della ciliegia”. Infine, presenza all'Anteprima della Notte del Liscio giovedì' 7 giugno a Faenza.

Giovedì 7 giugno alle ore 20 al Ristorante Monte Brullo all’ Hotel Cavallino in via Forlivese 185 a Faenza si terra’ l’Anteprima della Notte del Liscio per ricordare la grande cantante Arte Tamburini, recentemente scomparsa, la prima voce femminile a incidere su 45 giri in vinile “Romagna Mia” oltre 60 anni fa, e il grandissimo Maestro Castellina, uno dei grandi fisarmonicisti del liscio in Italia e nel Mondo con alcuni successi mondiali. Insieme al ricordo di questi grandi artisti si suoneranno le piu’ belle musiche romagnole con l’Ensemble di Concerto Romagna, unica data, a cura di Giordano Sangiorgi del MEI, esclusiva quest’anno per la Notte del Liscio, con la formazione straordinaria formata da : Roberto Siroli al sax e clarino, Gabriele Zaccherini al clarino, Maurizio Spada al sax, Giorgio Ragazzini al clarino, Claudio Bruciaferri al violino, Giorgio Fabbri al contrabbasso, Giampiero Bocchini alla chitarra, Gabriele Siroli alla batteria. Completano la grande formazione il grande Silvano Silvagni al sax, Samuel Cantore alla voce e Dedo Baldassarri alla fisarmonica. Presenta Maria Grazia Pasi e coordina Luciano Monti dell’Azienda Agricola La Spinetta. Si parte alle 20 e si puo’ prenotare la cena con prenotazione ai numeri: 338.2207013 e

338.8811963. Nell’occasione ci saranno premi e ospiti speciali. Per Informazioni e Organizzazione: Casa della Musica di Faenza con il patrocinio del Comune di Faenza, dell’Apt Emilia Romagna e della Regione Emilia-Romagna.