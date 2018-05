Riccione contro la corruzione, mercoledì Giornata della Trasparenza, incontro tra cittadini ed istituzioni

Attualità

Riccione

| 09:53 - 29 Maggio 2018

Si svolgerà mercoledì 30 maggio presso la sala del Consiglio Comunale alle ore 20.30 la “ Giornata della Trasparenza”, un incontro aperto a tutta la cittadinanza su come navigare nella sezione “ Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale del Comune di Riccione. Un’iniziativa organizzata dal Segretario Comunale Giuseppina Massara, responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-20120. Amministratori, associazioni di categoria, e in generale tutti cittadini avranno l’opportunità di conoscere da vicino le opportunità date dalla consultazione dei dati e dei documenti relativi all’organizzazione, all’attività amministrativa e alle prestazioni erogate dal Comune di Riccione per favorire la trasparenza e l’accesso civico nel rispetto del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. La serata sarà aperta dal saluto del Sindaco Renata Tosi, a seguire l’intervento del Segretario Comunale Giuseppina Massara con uno spazio aperto a dialogo e domande provenienti dal pubblico.