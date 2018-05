Miramare, bagnante accusa un malore in spiaggia: ricoverata in gravi condizioni in ospedale

Cronaca

Miramare

| 18:59 - 28 Maggio 2018

Dopo il salvataggio di una comitiva in difficoltà al largo della costa riminese, la Guardia Costiera è intervenuta, assieme al personale del 118, per soccorrere un'anziana bagnante allo stabilimento 130 a Miramare, in viale Regina Margherita. I fatti sono avvenuti alle 17.15 circa di lunedì: la donna è stata portata all'ospedale Infermi in codice di massima gravità, a causa di una sindrome da sommersione. A dare l'allarme il bagnino di salvataggio, che ha prestato i primi soccorsi all'anziana.



