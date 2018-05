Il Giro d'Italia Under 23 passa nel riminese, la seconda tappa parte da Riccione l'8 giugno

Sport

Riccione

| 18:00 - 28 Maggio 2018

Conclusa la corsa dei professionisti, è ora tutto pronto per il Giro d'Italia di ciclismo under 23 che si disputerà dal 7 al 26 giugno e prenderà il via da Forlì con un prologo a cronometro individuale di 4,7 km che si svilupperà interamente nel centro storico della città romagnola. Il giorno successivo si proseguirà con una tappa di 137,7 km con partenza da Riccione e arrivo di nuovo a Forlì, che attraverserà le tre province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena con due salite a Bertinoro e Rocca della Caminate. E' stato annunciato in mattinata durante una conferenza stampa nel municipio di Forlì. La gara durerà nove giorni e si svilupperà in 1210,5 km divisi, appunto, in nove tappe, che toccheranno Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto. Al via 30 squadre in rappresentanza di 16 nazioni per un totale di 176 atleti. Conclusione, sabato 16 giugno al Muro di Ca' del Poggio (Tv), con una tappa a cronometro innovativa, denominata 'Real Time': i migliori della classifica generale non partiranno a intervalli fissi ma prenderanno il via in ordine di graduatoria, a partire dal primo, distanziati tra loro esattamente dal proprio distacco in classifica. "Così - ha commentato Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale - potremo assistere ad una duplice sfida: contro il cronometro e gli avversari". La cronometro sarà di 22,4 km con gli ultimi 800 metri al 18% di pendenza. Negli ultimi due si potrà anche pedalare in scia.