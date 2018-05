VIDEO: Naufragio al largo della costa riminese, nella comitiva anche due bimbi. Tutti in salvo

Cronaca

Rimini

| 16:19 - 28 Maggio 2018

Momenti di paura per una comitiva che in barca a vela si era recata al largo della costa riminese. Intorno alle 13.30 di lunedì è intervenuta la Guardia Costiera, allertata da uno dei sette membri della comitiva, tra essi anche due bambini. Chi si era tuffato in acqua per il bagno, infatti, non riusciva più a risalire sull'imbarcazione, a causa della forte corrente. L'equipaggio della Motovedetta Cp 847 della Guardia Costiera di Rimini ha recuperato i naufraghi, visibilmente scossi, ma in buone condizioni, portandoli a riva, all'altezza di piazzale Boscovich, dove ad attenderli c'era il personale del 118. Successivamente è stata rimorchiata anche la barca a vela.

La Capitaneria di Porto di Rimini raccomanda sempre la massima prudenza e rammenta l’utilizzo del numero blu 1530 per le emergenze in mare.