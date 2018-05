Santarcangelo Calcio, il presidente Mestrovic: "Faremo di tutto per riprenderci la serie C"

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:17 - 28 Maggio 2018

Con una dichiarazione apparsa sul sito del Santarcangelo Calcio, il presidente Ivan Mestrovic ribadisce l’intenzione di non lasciare nulla di intentato per riportare il club gialloblu tra i professionisti.

“Abbiamo subito una grande ingiustizia, dopo essere stati assolti da ogni responsabilità, ci sono stati tolti dei punti a campionato finito, al termine di una stagione che avevamo chiuso in una posizione che ci garantiva la permanenza nel campionato di Serie C. Il colpo psicologico per tutti è stato devastante e per la squadra era molto difficile far finta di niente e tornare concentrati al massimo per affrontare gli spareggi - dichiara Mestrovic - . Questa ingiustizia ci ha causato grande dolore ma la nostra lotta durerà più a lungo di questa sofferenza: nei prossimi giorni e settimane percorreremo tutte le strade formali e legali per riprenderci quella Serie C che ci siamo conquistati sul campo. Rispetto al mio arrivo, oggi il Santarcangelo Calcio ha un futuro certo, le mie ambizioni e motivazioni non sono assolutamente diminuite, anzi, sono profondamente convinto che il futuro del club sarà luminoso. Tutte le voci su una mia possibile partenza o trasferimento in altro club, sono prive di qualsiasi fondamento e non meritano ulteriore commento”.



GIOVANILI Intanto mercoledì si conosceranno notizie sul campionato Berretti: il club gialloblu è arrivato ai quarti di finale bloccati da un ricorso del Fondi (il sorteggio aveva assegnato alla formzione di Fusi il Feralpi Salo).

Intanto i Giovanissini Nazionali nel trofeo Sarti sono stati battuti in finale ai rigori dal San Marino Academy allenata dal Filippo Masolini per 5. Per la prima volta il nome di una squadra sammarinese entra nell’albo d’oro di questa manifestazione, organizzata dalla società Torre del Moro.

Tirata la finalissima con il Santarcangelo, che passa in vantaggio in avvio con Cassani, salvo poi essere raggiunto e scavalcato dall’Academy prima della fine del primo tempo per effetto della doppietta di Cristian Shpendi. I gialloblu pareggiano ancora una volta con Cassani. Si va ai rigori: esulta il San Marino Academy (5-4).