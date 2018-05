Edio e Loretta, 40 anni nel commercio: prima un minimarket a Marebello, ora una cartoleria a Coriano

Attualità

Coriano

| 15:41 - 28 Maggio 2018

Sabato 26 maggio è stata inaugurata la nuova sede della Cartoleria Universo di Coriano.

La Cartoleria Universo ha aperto i battenti il 3 marzo 1997 quindi hanno già festeggiato anche i 20 anni di attività. Edio e Loretta, i gestori, in realtà hanno una vita nel mondo del commercio più lunga, ovvero per i 19 anni precedenti all’apertura avevano gestito per 19 anni un piccolo supermarket a Marebello di Rimini. Quarant'anni dedicati ad attività commerciali all’insegna della dedizione e disponibilità nei confronti del cliente. La Cartoleria Universo è per gli studenti e scolari di Coriano un vero punto di riferimento, e un utile servizio per le scuole del territorio, grazia alla collaborazione dei gestori.





Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): “E’ molto stimolante constatare che grazie al sacrificio attività come la Cartoleria Universo, possano superare questo momento così difficile e persistente di crisi dell’economia, in attività dove al centro vi è di certo “il guadagno” ma il rapporto con la clientela. Come Amministrazione facciamo i nostri più sentiti auguri a Edio e Loretta per questa nuova avventura e li ringraziamo ancora per il loro impegno.”