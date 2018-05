A Riccione il primo raduno del Moto Club Polizia, ottocento visitatori da tutta Italia

Attualità

Riccione

| 15:38 - 28 Maggio 2018

Nella giornata di sabato 26 e domenica 27 maggio 2018, a Riccione, si è svolto il “1° Moto incontro della Riviera Romagnola”, organizzato dal Moto Club Polizia di Stato, a cui hanno partecipato circa 800 visitatori provenienti da varie regioni italiane.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Riccione, ha visto anche anche la presenza della Lamborghini, del Pullman Azzurro e di uno Stand della Polizia di Stato, dove personale della Questura di Rimini ha potuto svolgere una preziosa attività di sensibilizzazione alla tematica della sicurezza e dell’educazione stradale, attività rivolte principalmente alle scolaresche di quel comune ma che ha riguardato anche appassionati e curiosi

I partecipanti con le moto hanno raggiunto Riccione, piazzale Roma, dove sono stati allestiti stand gastronomici e di moto multimarca, oltre che gli allestimenti dedicati all’educazione stradale

Sia nelle giornate di sabato 26 che in quella del domenica 27 maggio, sono state organizzati due giri con le moto - a carattere non competitivo nel rispetto di tutte le norme del codice della Strada: in particolare sabato 26 sino a San Marino, mentre domenica 27 nelle zone interne delle province di Rimini e Pesaro-Urbino.

Il Moto Club Polizia di Stato nasce a Sanremo nel 1984 dall’idea di un gruppo di agenti della Polizia di Stato appassionati di mototurismo, con l’intento di portare il nome e l’immagine della Polizia di Stato al di fuori degli schemi delle caserme.