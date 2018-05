Calcio mercato: il Ravenna punta su Beppe Magi per sostituire mister Antonioli: in settimana il faccia a faccia

Sport

Rimini

| 15:29 - 28 Maggio 2018

Chi sarà il sostituto di Mauro Antonioli sulla panchina del Ravenna? Tutti gli indizi portano a Giuseppe Magi (foto), classe 1971, molto conosciuto in Romagna per la sua militanza da calciatore nel Riccione, nel Cattolica (vinto il campionato di Eccellenza), nel Santarcangelo e nel Misano (Eccellenza) a fine carriera.

Nativo di Pesaro, Magi vive a Gabicce. Da allenatore ha guidato in serie D con successo Maceratese e Gubbio vincendo il campionato mentre col Pesaro perse la finale playoff nella sfida contro la Maceratese. Nella stagione che sta andando agli archivi Magi è stato esonerato dal Bassano (LegaPro). In settimana ci sarà l’incontro tra la società giallorossa e il tecnico che nel frattempo ha due contatti avviati con due club di LegaPro, uno dei quali impegnato nei playoff.



SERIE D Con la sconfitta nella finale playoff (successo dell’Imolese sul Forlì) si chiude il campionato di serie D. E cominciano i giochi per le panchine. Il Forlì dovrebbe scegliere Nicola Campedelli, reduce dall’ottima stagione al Romagna Centro: in lizza ci sono anche Paolo Bettini e Beppe Angelini che potrebbe trovare spazio al Romagna Centro, se si libererà questa casella. Con lui in ballottaggio figura Roberto Rossi che nel club cesenate ha già lavorato. Stefano Protti dovrebbe rimanere alla Sammaurese. Certa la ricoferma di Oscar Farneti alla Savignanese. A proposito della matricola, martedì cena di fine stagione e poi si comincerà a pensare alla prossima.