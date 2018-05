In un residence di Marebello trovati due pugliesi con droga. Controlli anche in uno stabile abbandonato

Cronaca

Rimini

| 14:53 - 28 Maggio 2018

Nel weekend di controlli sul territorio riminese, la Polizia ha effettuato accertamenti anche in alcune strutture ricettive della città. In un residence di Marebello sono stati trovati due pugliesi con alcuni grammi di marijuanae cocaina, quindi segnalati come assuntori di stupefacenti. Sono in corso verifiche e accertamenti dei profili amministrativi che riguardano la direzione e la gestione della struttura ricettiva.

I poliziotti hanno pure effettuato controlli all’interno di uno stabile abbandonato vicino a un noto centro commerciale di Rimini. Sul posto gli agenti hanno individuato un cittadino rumeno già destinatario di un provvedimento di allontanamento della Questura di Milano in considerazione dei suoi precedenti. L’uomo è stato quindi denunciato per inottemperanza al precedente provvedimento di allontanamento, per invasione di terreni ed edifici e, posto a disposizione dell’Ufficio immigrazione, per i relativi provvedimenti di competenza.