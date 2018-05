Tre magrebini espulsi, controlli nei parchi, Borgo Marina e alla stazione. Intensa attività della Polizia

Cronaca

Rimini

| 14:46 - 28 Maggio 2018

I controlli operati nel fine settimana dalla Polizia di Rimini hanno riguardato anche le zone della città in cui si sono spesso verificati episodi di spaccio o fenomeni di degrado. A Borgo Marina sono stati rintracciati tre cittadini di origine magrebina, due dei quali irregolari sul territorio nazionale, e sanzionati amministrativamente poiché trovati in possesso di stupefacente: posti a disposizione dell’Ufficio immigrazione, denunciati per violazione delle disposizioni in materia di ingresso e permanenza sul territorio nazionale, sono stati espulsi.





L’attività della Questura non ha tralasciato la stazione, dove è stata rinvenuta sostanza stupefacente, e soprattutto i parchi e le aree verdi della città, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e consentire a cittadini e turisti di usufruire degli spazi attrezzati della città durante le belle giornate primaverili. I controlli hanno permesso infatti di sequestrare all’interno del Parco Marecchia diverse decine di grammi di marijuana.





Nel corso delle attività, la Polizia ha denunciato un ragazzo italiano, originario di Caserta, per inosservanza degli obblighi di mantenimento nei confronti dei propri familiari. L’ultimo in ordine di tempo ad essere stato “intercettato” dal personale delle Volanti è un uomo di Caserta del 1982, sanzionato per ubriachezza molesta in un locale di Marina Centro.





Complessivamente l’attività delle volanti ha consentito di identificare 200 persone, di controllare 82 veicoli e di elevare 5 sanzioni per violazione delle disposizioni del codice della strada.