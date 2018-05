Polizia presidia le uscite dell'autostrada Rimini Sud e Riccione, quattro automobilisti ubriachi denunciati

Cronaca

Rimini

| 14:43 - 28 Maggio 2018

Fine settimana di controlli per la Polizia Stradale nel territorio riminese, in particolare sull'autostrada, all'entrate-uscite di Rimini Sud e Riccione. Tra le 22 di venerdì e l'alba di sabato gli Agenti hanno fermato e controllato 121 veicoli: cinque automobilisti sono risultati positivi all'alcoltest, quattro denunciati per aver registrato valori superiori agli 0,8 g/l. Sono state inoltre accertate e sanzionate ulteriori 10 violazioni amministrative al Codice della Strada, tra cui un sequestro di autovettura perché il conducente circolava sprovvisto della prescritta assicurazione obbligatoria.

In totale 50 i punti decurtati che si vanno ad aggiungere alla normale attività svolta dalle altre pattuglie del fine settimana che hanno controllato 81 veicoli e un automobilista risultato positivo all’etilometro con un tasso di 0,95 g/l.