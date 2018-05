Una vettura per pattugliare la spiaggia, il nuovo mezzo al servizio della Polizia Municipale di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:19 - 28 Maggio 2018

Un mezzo speciale per presidiare la spiaggia ed essere di supporto all’attività del Nucleo operativo antiabusivismo. E’ questa una delle novità del servizio della Polizia Municipale di Rimini attivo già da un paio di settimane e che amplia la sua dotazione di mezzi con un nuovo veicolo adatto a muoversi sulla spiaggia. La speciale auto sarà utilizzata per accompagnare l’attività del personale della Pm in caso di necessità, svolgendo al contempo la funzione di presidio e deterrente. Partito a metà maggio, il servizio operato dal Nucleo Operativo Antiabusivismo Commerciale è previsto da un progetto triennale approvato e finanziato dall'amministrazione comunale, che ha come obiettivo non solo quello del contrasto dei venditori non autorizzati, ma anche di perseguire quei fenomeni che si manifestano in maniera più evidente nel periodo estivo nella zona della marina, come i cosiddetti ‘pallinari’ o la prostituzione in strada, fenomeni su cui si sta concentrando uno specifico gruppo di operatori della PM. Il Nucleo, che opera con modalità flessibili su tre turni operativi dalle ore 7 alle ore 24, è già pienamente operativo: lo scorso fine settimana durante l’attività di controllo il personale ha portato a termine quattro sequestri e dieci rinvenimenti di merce venduta irregolarmente.