Le novità dell'estate di Rimini: ecco le spiagge dove poter stare con gli amici a quattro zampe

Attualità

Rimini

| 14:58 - 28 Maggio 2018

Rimini vanta il primo stabilimento balneare interamente dedicato ai migliori amici dell’uomo. E’ il Rimini 81 Dog No Problem, dove non si può entrare se non si ha un cane. Varie le proposte per vivere la vacanza a… quattro zampe nel miglior modo possibile: non ci sono limiti di razza o di taglia. Si può scegliere tra 92 box con recinti attrezzati (suite) o una cinquantina di ombrelloni ideati appositamente per chi viene in spiaggia col cane. Ci sono poi aree per la doccia, e da quest’anno saranno due gli spazi sgambamento per far muovere gli animali (agility dog), uno per i cani di piccola taglia fino ai 12 kg e l’altro per quelli di grossa taglia dai 12 kg in su e poi ancora stuoie speciali, ciotole, lettini per cani e spazi per la toilettatura. Per i clienti sono inoltre previsti corsi gratuiti con addestratori cinofili. Tra i servizi su richiesta, a pagamento, ci sono dog sitter, veterinario, convenzioni speciali con negozi di animali, come ‘Il piccolo principe’, l’unico pet shop sul Lungomare e Bau Bau Cherie, che tra l’altro realizza torte personalizzate con foto, visto che il Bagno 81 organizza feste di compleanno e…. ‘matrimoni a 4 zampe’ in spiaggia. Non mancherà come sempre il gelato per il cane, fresco con un ottimo valore nutrizionale, a basso tenore di grassi e senza zucchero, e con inulina, che favorisce l'equilibrio della flora presente e stimola le difese immunitarie.





Tanti sono gli stabilimenti balneari pronti ad accogliere gli amici a quattro zampe, tra gli altri c’è il Lido San Giuliano, il grande stabilimento balneare diviso in quattro aree tra cui il Bagno Maestrale, che mette a disposizione una cinquantina ombrelloni per i possessori di cani. A Viserba, invece, i clienti che vogliono scendere in spiaggia con i loro fedeli amici animali possono fermarsi ad esempio al Bagno 38 Egisto, dove gli animali all'interno dell’area riservata non hanno l'obbligo di rimanere al guinzaglio. A sud nella zona di Marina Centro offrono servizi per i cani il Bagno 26, il Beach 33 e tanti altri stabilimenti dislocati lungo tutto il litorale, come il Bagno 85 Gibo fino ad arrivare a Miramare dove il Bagno 150 da anni mette a disposizione degli animali aree recitante e dotate di tutti i comfort. La lista degli stabilimenti è consultabile sul sito www.riminiturismo.it alla voce Servizi di Spiaggia.