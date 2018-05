Le novità dell'estate di Rimini: il bagno 'Belaburdela', ispirato al nuovo Parco del Mare

Attualità

Rimini

| 13:14 - 28 Maggio 2018

A Torre Pedrera di Rimini apre Belaburdela, un nuovo modo di vivere il mare. L'ex bagno Elio di Torre Pedrera (nella zona 70-71 di Rimini nord), si trasforma in una 'BélaBurdéla' (che in dialetto romagnolo significa ‘bella ragazza’), lo stabilimento ispirato al nuovo Parco del Mare, il progetto di riqualificazione urbana e ambientale del Lungomare di Rimini. Il nuovo bagno, totalmente ristrutturato, si sviluppa su 10.000 mq di spiaggia organizzata con ombrelloni distanti a garanzia di tranquillità e privacy, e lettini comodissimi che sembrano letti dotati di cuscino ergonomico. E ancora sono a disposizione aree relax con gazebo ombreggiati per leggere e chiacchierare con i piedi sulla sabbia o sul prato, una mini piscina terapeutica al sale dell’Adriatico per rilassarsi con vista sul mare. Sulla terrazza da cui si gode una stupenda vista su tutta la costa da Gabicce a Cesenatico vengono servite proposte a km zero dalla colazione alla cena. Per tutta l’estate si potrà praticare attività sportiva e non mancheranno i tornei di Beach Volley, di Mini Beach Rugby e di Sup. E poi ancora fitness dolce, risveglio muscolare, attività di yoga, thai-chi, riflessologia plantare. Ampi spazi, zone dedicate a giovani o famiglie con bambini all’insegna del benessere e del relax per tutti.