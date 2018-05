La domenica del turista a Montefiore Conca, Visite guidate e aperitivo alla Rocca

Eventi

28 Maggio 2018

Montefiore Conca non si ferma mai e questo primo week end di giugno, con la festa della Repubblica è dedicato soprattutto agli amanti del turismo culturale che adorano destreggiarsi tra storia, cultura, natura, tradizioni locali e culinarie.

Montefiore Conca, uno dei Borghi più Belli d’Italia, con la sua posizione strategica, immersa nella natura della Valconca e con la sua imponente Rocca Malatestiana vi aspetta.

Il 2 giugno al Castello si susseguiranno visite guidate ad aggregazione libera (ore 10,30 – 11,30 – 15,00 – 16,00 e 17,00) e per chi lo desiderasse a seguire l’ultimo tour guidato un’occasione unica e suggestiva: un aperitivo in terrazza, degustando al cospetto di panorami idilliaci prodotti locali e altre sfiziose specialità (prenotazione obbligatoria entro venerdì mattina 1.06 cel. 3342701232).

In questo primo week end di giugno si darà avvio anche alla speciale iniziativa montefiorese La domenica del turista che proseguirà ogni domenica dell’estate. Per ogni visitatore che sceglierà di venirci a trovare, in Rocca un simpatico omaggio e una riduzione per i gruppi (min. 5 persone) e per chi sceglierà di pranzare o cenare nella piazzetta del borgo assaggi di prodotti tipici della nostra terra.

Ed è solo l’inizio….

Ricordiamo che la Rocca Malatestiana dal 1 al 3 giugno sarà aperta tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00.