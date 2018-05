Torna il BoaBay a Rimini, il parco gonfiabile acquatico: testimonial Tania Cagnotto

Eventi

Rimini

| 12:49 - 28 Maggio 2018

Dopo la fortunatissima collaborazione dell'anno scorso, BoaBay ritorna a RiminiWellness, quest’anno in compagnia di Tania Cagnotto, campionessa mondiale e bronzo olimpico di tuffi, e di arena, brand leader internazionale nel WaterWear.

Giovedì 31 maggio alle ore 16.30 Tania Cagnotto presenterà in anteprima il libro “Oro, Argento e Tania”, edito da Mondadori Electa e in libreria dal 12 giugno, presso l’Agorà nella Hall centrale di RiminiWellness, incontrerà i suoi fans e firmerà le copie dei libri presso lo stand di BoaBay.





Insieme allo Staff di BoaBay sarà presente anche Simone Sabbioni, il riminese nuotatore olimpico e primatista italiano nei 100m dorso, immancabile “testimonial” della Boathlon Monster Competition in programma negli Eventi OFF di RiminiWellness sabato 2 giugno alle ore 9.00. A moderare la presentazione interverrà Stefano Vegliani, giornalista e ghostwriter del libro, che per 29 anni è stata la voce e il volto degli sport Olimpici per la redazione sportiva di Mediaset e Premium Sport. Ha inseguito Tomba su tutte le piste del mondo, ha raccontato la carriera di Federica Pellegrini dalla prima medaglia olimpica, ha scommesso sin dall’inizio su Gregorio Paltrinieri e ha partecipato come inviato a ben 16 Olimpiadi, l’ultima delle quali a Pyeongchang con la squadra di Eurosport.





Venerdì 1 giugno riapre ufficialmente BoaBay per una terza estate carica di divertimento e adrenalina in compagnia di Tania Cagnotto e arena: dalle 10.30 alle 12.30 circa la campionessa olimpica incontrerà i suoi fans presso il parco acquatico galleggiante nel mare di Rimini, al Bagno 54, scattando foto ricordo e firmando cartoline e copie del suo libro.



BoaBay - Ii parco acquatico galleggiante più grande del mondo nel mare di Rimini: Composto da gonfiabili modulari che creano la scritta Rimini, visibile anche dal satellite, BoaBay è il parco acquatico galleggiante nel mare davanti ai Bagni dal 47 al 62 di Rimini che costituiscono il consorzio de Le Spiagge Srl (www.lespiaggerimini.it). BoaBay è un aquapark spassoso e adrenalinico che comprende tantissimi moduli gonfiabili come scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme, tappeti elastici e un iceberg gigantesco da scalare e dal quale tuffarsi. Dall’anno scorso affianca BoaBay anche il Goleador Water Stadium dedicato ai bimbi dai 6 anni ai 140 cm di altezza, che possono accedervi solo se accompagnati da un adulto (+ 18), realizzato in collaborazione con Perfetti Van Melle, il gruppo italiano di produzione e distribuzione di confetteria, caramelle e gomma da masticare.