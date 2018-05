Rimini Calcio: Giovanni Rossi, Venturini, Tentoni e Bussaglia alcuni degli obiettivi. Stambazzi il dg?

Sport

Rimini

| 12:18 - 28 Maggio 2018

Potrebbe essere il terzino sinistro del Ravenna Giovanni Rossi (foto a sinistra), classe 1989, uno dei primi rinforzi del Rimini. Il giocatore nativo di San Piero in Bagno ha militato nell’ultima stagione al Ravenna e prima per nove stagioni tra C2 e C1 tra Cesena, Foligno, Spal, Santarcangelo. Un giocatore esperto, affidabile.

Altro nome sul taccuino è quello del riminese Manuel Ferrani, classe 1987, pure lui una lunga carriera in serie C: ultime maglie quelle di Fano e Reggina. Per il pacchetto under in lista il Primavera del Sassuolo Manuel Ferrini, classe 1998. Altro candidato l’ex Ravenna (ha vinto il campionato di serie D) Angelo Venturini, classe 1996, altro romagnolo doc, già al Romagna Centro. Ha tante offerte in serie C e pure un paio in serie B. Certi della riconferma il portiere Scotti, Petti, Andrea Brighi, Romagnoli.



CENTROCAMPO Il profilo che piace in maniera particolare è quello di Tommaso Tentoni (foto a destra), classe 1997, figlio d’arte (suo padre è stato giocatore e poi allenatore), cresciuto nell’Asar e passato 14enne all’Atalanta in cui ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Nell’ultima stagione era alla Carrarese (35 presenze) dove si è messo in ottima luce. E’ un jolly di centrocampo e mister Baldini lo ha utilizzato da esterno. Nelle due precedenti stagioni ha militato nel Forlì. Però Tentoni ha un buon mercato anche in serie B così come Isnik Alimi del Vicenza, classe 1994, un altro giocatore che potrebbe fare al caso di Righetti sempre di proprietà dell’Atalanta. Se ne parlerà nei prossimi giorni quando il ds Tamai sarà a colloquio col club orobico. Difficile la conferma di Capellupo. Resteranno Guibre, Viti e Variola. Chance anche per Righini e Montanari.



ATTACCO Il giovane Arlotti è un punto fermo, resteranno anche Simoncelli e Buonaventura se con loro si troverà l’accordo sull’ingaggio (hanno molte richieste). Stesso discorso per Cicarevic. In attesa di notizie Traini e Ambrosini. Potrebbe fare ritorno a casa Andrea Bussaglia (Santarcangelo).



BUDGET Molto dipenderà dal budget a disposizione e anche le conferme saranno legate al mercato dei giocatori. In ogni caso l’intenzione della società biancorossa è ingaggiare giocatori per quanto possibile del territorio. Alla fine della settimana il quadro potrà essere più chiaro.



DIRETTORE GENERALE La prima ufficializzazione ormai prossima sarà quella del direttore generale. In molti hanno avanzato la propria candidatura, ma anche questa figura sarà quella di un romagnolo. In lizza c’è tra gli altri anche Luca Stambazzi, ora al Santarcangelo: il suo sarebbe un ritorno a casa.



Stefano Ferri