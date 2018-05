‘Stasera andiamo Fuori Menu’: al Bio’s Kitchen cena a quattro mani con gli chef Parini e Bonardi

Eventi

28 Maggio 2018

Con un esclusivo “Fuori Menu” il Bio's Kitchen dà il benvenuto all'estate. La novità 2018 del ristorante 100% bio di Rimini nasce dalla maestria e creatività di Pier Giorgio Parini: ogni giovedì un nuovo piatto per tutta la settimana, dove il genio incontra il gusto, con proposte sempre diverse, all'insegna della consapevolezza 100% bio.

Il Fuori Menu di Pier Giorgio Parini merita sicuramente un evento di anteprima. Così è nata la serata "Stasera Andiamo Fuori Menu", fissata per mercoledì 30 maggio a partire dalle ore 20:00. L'evento si terrà nell'orto-giardino esterno del Bio's Kitchen, dove sarà allestita una postazione a vista per i due chef che comporranno i piatti del menu.

Dopo un aperitivo con bollicine ed estratti, accompagnati da chips di verdure, Pier Giorgio Parini e Marco Bonardi, a quattro mani, proporranno tre portate vegetali, una delle quali sarà proprio il piatto Fuori Menù che partirà dal giorno dopo nella proposta serale del Bio's Kitchen.





Oltre ai vini abbinati, la serata Fuori Menu prevede anche un originale ed attesissimo dessert, pensato da Pier Giorgio Parini.



Pier Giorgio Parini: "Io e l'amico e collega Marco Bonardi ci divertiremo davvero nell'offrire una esperienza gustosa e consapevole, in una cornice unica che solo il Bio's Kitchen regala: la tranquillità, la genuinità, la location circondata dall'orto-giardino e le alte piante. Sarà come essere a casa di amici durante una serata in cui si attende il profumo dell'estate".



La partecipazione a "Stasera andiamo fuori menu" è su prenotazione, chiamando direttamente il Bio's Kitchen al numero 0541-771162. Il costo è di 46 euro a persona tutto compreso.

Il Fuori menu settimanale curato da Parini affianca il nuovo menu estivo serale appena inaugurato e creato a quattro mani con lo chef Marco Bonardi.



Marco Bonardi: "Il menu estivo che proponiamo quest'anno, delinea il buon grado di maturazionea cui siamo arrivati. È un punto di incontro tra tradizione, innovazione, stagionalità, passione,

materie prime di alta qualità 100% bio. Il Nuovo Menù estivo racchiude tutto il percorso del Bio's Kitchen, dalla sua nascita a oggi".



E non c'è dubbio che Bio's corra spedito. Poco più di due mesi fa, a Bologna, nella centralissima Via Galliera, ha aperto il secondo ristorante Bio's Kitchen. La formula è ovviamente identica a quella del locale di Rimini: una cucina sana, consapevole e gustosa, 100% bio.

Nei piatti proposti dagli chef Marco Bonardi e Pier Giorgio Parini, ci sono quindi anche nel nuovo nato bolognese solo ingredienti biologici certificati, in gran parte verdure e cereali, ma anche pesce e carne. La nuova apertura si è rivelata un successo, al pari del fratello maggiore riminese. A Bologna non è certo passata inosservata la presenza di Pier Giorgio Parini nella consulenza in cucina. Diverse sono state le segnalazioni nei vari magazine e blog specializzati.





Roberto Gabrielli, CEO di Bio's srl: "Il ristorante ha da subito raggiunto gli obiettivi numerici che avevamo in programma. Sinceramente, così in fretta non ce l'aspettavamo. La città ci ha accolto con entusiasmo, confermando che il nostro progetto possiede le caratteristiche di qualità ed innovazione che il Bio’s Kitchen di Rimini aveva già mostrato. Entro il 2020 abbiamo inprogramma altre 2 aperture. Prossima tappa è Milano, dove abbiamo già avviato la ricerca di location interessanti".