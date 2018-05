Ciclismo, tutto in un giorno: vittoria e compleanno per la Benessere e Sport

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:39 - 28 Maggio 2018

Ancora una settimana di gare per i ciclisti della Benessere e Sport Santarcangelo. Martedì 22 maggio a Faetano Alfredo Novelli ha conquistato il gradino più alto del podio, dedicando la sua vittoria al presidente del sodalizio clementini, Michele Sancisi, in occasione del suo compleanno. Sabato 26 maggio si correva a Cotignola (RA), non è arrivata la vittoria ma diversi piazzamenti. Vittoria invece che non è mancata domenica 27 maggio a Mondolfo (PU), dove Mauro Mondaini ha messo il suo sigillo con una splendida volata, dopo aver favorito nei giri finali la fuga decisiva.