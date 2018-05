Martedì 29 maggio serata degli Arbitri, alcuni portano alto il nome di Rimini in prestigiosi stadi d'Italia

Sport

Rimini

Martedi 29 maggio alle ore 20.00 all’Hotel Sporting di Rimini ci sara’ la “Cena dei Riconoscimenti” anno 2017-2018 a cura dell’Associazione Italia Arbitri sezione di Rimini V. Pecorelli. Nel corso della serata saranno premiati gli arbitri che si sono distinti maggiormente nel corso della stagione sportiva.

Alcuni associati dell’AIA portano in alto e con onore il nome di Rimini in prestigiosi stadi di tutta Italia, come per esempio Andrea Marzaloni, Antonio Rapuano e Tarcisio Villa. Saranno presenti martedi sera al fantastico gala i vertici dell’Associazione Arbitri Nazionale e Regionale e l’arbitro internazionale Paolo Tagliavento. Ci sarà anche Sergio Zuccolini designatore Arbitri dell’Emilia Romagna. Non potevano mancare i vertici del calcio Rimini promosso quest’anno in serie C, saranno presenti Giorgio Grassi, Pietro Tamai, Adrian Ricchiuti, Sergio Santarini. Dovrebbe presenziare alla serata anche il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, se i molteplici impegni politici glielo permetteranno.