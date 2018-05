Ghetto 46 di Villa Verucchio partecipa all'Hamburger Day: 'lunedì 28 birra gratis no limits'

Eventi

VillaVerucchio

| 16:53 - 27 Maggio 2018

Anche il bistrot Ghetto 46 di Villa Verucchio festeggia la giornata mondiale dell'hamburger. Il noto locale riminese, specializzato in panini gourmet, celebra la 24 ore dedicata al più celebre degli street food con un'offerta speciale: birra Pilsner Urquell gratis sia per la cena di lunedì 28 maggio e per il pranzo di martedì 29 maggio. L'hamburger è uno dei cibi più amati dagli italiani. Da una recente indagine di Deliveroo (food delivery per la consegna di cibo a domicilio), in collaborazione con Hoxa, è emerso che il 97% degli intervistati è consumatore abituale di questa specialità, addirittura uno su tre dichiara di mangiarlo quasi tutti i giorni. Pubbliredazionale.