Superbike, a Donington bis di Van der Mark. Settimo il cesenate Savadori

Sport

Rimini

| 15:21 - 27 Maggio 2018

A Donington anche la seconda gara del mondiale Superbike è stata vinta dall'olandese Van der Mark. Secondo posto per un sorprendente Toprak Razgatlioglu davanti al campione in carica Jonathan Rea. Buon quarto piazzamento per Alex Lowes con l’altra Yamaha, grande protagonista del weekend. Quinta posizione per Chaz Davies. Solo undicesimo Marco Melandri. Settimo il cesenate Lorenzo Savadori (foto pagina fb) su Aprilia, superato solo nel finale da Tom Sykes.