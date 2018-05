Scassinano Fiat Panda, interrotti dall'arrivo dei Carabinieri. Riconosciuti grazie alle telecamere

Cronaca

Riccione

14:46 - 27 Maggio 2018

Sono stati interrotti dall'arrivo dei Carabinieri, mentre scassinavano una Fiat Panda di un 84enne di Riccione. Un 49enne di Riccione e un 57enne di San Pietro in Casale, entrambi pregiudicati, nella tarda serata di sabato hanno visto arrivare una pattuglia dei Carabinieri in piazzale del porto, mentre stavano forzando la serratura della vettura. Sono riusciti a scappare a bordo della loro automobile, ma non hanno fatto i conti con le riprese delle telecamere presenti in zona. I Carabinieri li hanno rintracciati e denunciati per furto aggravato.