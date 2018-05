Eludono anti-taccheggio ma dimenticano le telecamere. Denunciati per furto di vestiti in negozio di Riccione

Cronaca

Riccione

| 14:46 - 27 Maggio 2018

Un 24enne di Brindisi e un 19enne di Corigliano Calabro sono stati denunciati, per furto aggravato, nella giornata di sabato. Entrati in un negozio di Riccione, hanno rubato capi di abbigliamento, riuscendo a eludere i dispositivi anti-taccheggio. I Carabinieri hanno visionato le telecamere del negozio e hanno riconosciuto i due giovani, che erano già stati protagonisti di furti simili, sempre in attività commerciali.