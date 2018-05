Fermato per un controllo in auto con la droga. Dalla perquisizione domiciliare spunta fuori una pistola

Cronaca

Coriano

| 14:29 - 27 Maggio 2018

In un armadio custodiva una valigetta con all'interno un pistola Beretta 9000S con 49 munizioni. Un 29enne domiciliato a Coriano è stato denunciato per detenzione illegale di arma da sparo, senza dunque le prescritte autorizzazioni. A mettere nei guai il 29enne un controllo stradale dei Carabinieri, al termine del quale è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. Durante la perquisizione domiciliare i Militari hanno ritrovato anche altri 0,8 grammi della stessa sostanza stupefacente.



foto di repertorio