Piantine di marijuana e quasi un etto di stupefacente: nei guai 45enne di Cattolica e 37enne di Gabicce

Cronaca

Cattolica

| 14:23 - 27 Maggio 2018

I Carabinieri hanno scoperto a Cattolica un'altra "serra" casalinga per la coltivazione di marijuana. Nei guai sono finiti un 45enne, residente a Cattolica, e un 37enne residente a Gabicce Mare. In loro disponibilità sono state trovate cinque piantine di marijuana, ma anche 80 grammi della stessa sostanze stupefacente. Al termine degli accertamenti, i Militari hanno inoltre sequestrato 10 grammi tra hashish e cocaina, nonché 430 euro, somma ritenuta il provento dell'attività di spaccio. Per il 37enne e il 45enne sono scattate le manette per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.