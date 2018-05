Operatore ecologico investito a Riccione, è in prognosi riservata. L'automobilista era ubriaco: arrestato

Cronaca

Riccione

14:13 - 27 Maggio 2018

E' stato investito mentre stava raccogliendo la spazzatura. E' un operatore ecologico di 33 anni, residente a Riccione, il giovane investito alle 6 di domenica in viale Torino, all'altezza dell'hotel Corallo. Si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena. Il responsabile dell'investimento, arrestato per lesioni stradali gravi, è un 46enne domiciliato a Riccione, che viaggiava su una Skoda Fabia con targa bulgara: l'uomo ha perso il controllo dell'auto, per cause in corso d' accertamento, ed è finito nella corsia opposta, dove si trovava l'operatore ecologico. Ai test, eseguiti dopo l'incidente, il 46enne è risultato positivo relativamente all'assunzione di alcol. Anche l'automobilista ha fatto ricorso alle cure mediche, per lievi ferite, all'ospedale Ceccarini di Riccione.