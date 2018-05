Riccione ospita per il decimo anno i campionati di salvamento, tante emozioni allo Stadio del Nuoto

Sport

Riccione

| 13:12 - 27 Maggio 2018

Da lunedì 28 maggio Riccione sarà pacificamente invasa dai "Lifesaver" di tutta Italia: per il decimo anno consecutivo lo Stadio del Nuoto fa da cornice agli appuntamenti stagionali più attesi. Sei giorni di gare con numeri da record, in piscina e in mare. Le gare di Riccione saranno valide come selezione per i prossimi Europei in Irlanda e i seguenti Mondiali d’Australia a novembre. In vasca e in mare gareggeranno tutti gli atleti Azzurri, compresi i campioni del mondo Silvia Meschiari e Federico Gilardi.

Si parte con il Campionato Italiano Assoluto estivo Lifesaving nelle piscine interne dello Stadio del Nuoto di Riccione (28-29 maggio). Ben 406 gli atleti sui blocchi, in rappresentanza di 46 società per 1.369 gare con 356 staffette. Numeri imponenti, con tutte le regioni italiane rappresentate dalle società del proprio territorio, alle quali si aggiungono le società Fiamme Oro, Marina Militare e Vigili del fuoco, più la specializzata Accademia di Salvamento.

Sempre in piscina allo Stadio del Nuoto si sfideranno domani i migliori promettenti giovani lifesaver nella finale del Grand Prix Lifesaving Esordienti A: 10 le società qualificate per la finale, con 16 atleti e 64 gare in totale.

Al mare, si disputeranno invece i Campionati Italiani Assoluti Estivi prove oceaniche (30-31 maggio) e il Campionati Italiani estivi di Categoria Kinder + Sport (1-2 giugno). Per questi due giorni in gara ci saranno 53 società, con 826 atleti che si cimenteranno in gare avvicinanti e spettacolari, tutte da seguire. Si garereggia al Bagno 7 di Riccione con quattro prove in calendario: sprint sulla spiaggia, frangente, tavola e bandierine sulla spiaggia. Il programma sarà svolto in due giornate su prove singole a batterie, con eliminatorie e finali, per entrambe le competizioni.

In tutte le giornate di gare le piscine esterne dello Stadio del Nuoto di Riccione saranno aperte al pubblico (8:30 – 19).