Bruno Mazzarini firma la promozione in Seconda del Pennabilli Calcio: vinto il playoff

Pennabilli

| 13:08 - 27 Maggio 2018

Il Pennabilli Calcio torna in Seconda Categoria, dopo un'attesa di nove anni. Risale infatti alla stagione 2008-2009 l'ultimo campionato di Seconda della compagine dell'Alta Valmarecchia. Perso il duello con i Delfini, il Pennabilli si è rialzato conquistando la vittoria nei playoff con il Canonica: 1-0 firmato dall'attaccante Bruno Mazzarini, uno dei giocatori che l'allenatore Denis Guerra ha portato con sé a Novafeltria, squadra che aveva portato dalla Seconda Categoria alla Prima.





PENNABILLI: Ronci, Pignani, Cedrini, Fraboni (40' Franceschetti), Rossi; Lotti, Gabrielli (46' Piccari), Dominici (84' Paolucci); Mazzarini, Partisani (80' Coli), Magi (83' Brizzi).

In panchina: Balducci, Lunadei, Andreani.

Allenatore: Guerra.





CANONICA: Guerra, Contucci (89' Drudi), Battistini, Valentini, Bargellini, Raschi F.; Campidelli (85' Pronesti), Pasini; Giacomini (55' Grilli), Venedemini, Caminiti.

In panchina: Salvatori, Righi, El Sayed, Raschi L.

Allenatore: Nicolini.





ARBITRO: Angelini di Rimini.

RETE: 75' Mazzarini.

AMM.: Mazzarini.





Nella foto il matchwinner Bruno Mazzarini festeggia a fine gara con la figlia.