Nonnina si perde a Riccione, Polizia Municipale la riaccompagna in hotel: ‘Ci ha cercati lei’

Attualità

Riccione

| 11:18 - 27 Maggio 2018

“E’ stata lei a trovare noi”, non hanno alcun dubbio gli agenti della Polizia Municipale di Riccione che, in servizio sul territorio, sabato pomeriggio hanno aiutato una vecchina di Parma a ritrovare il suo albergo. La signora, in vacanza con un gruppo nella Perla Verde, ha perso di vista i suoi compagni di viaggio, ma forse aveva messo in conto di potersi perdere così, con una lucidità sorprendente, ha avvicinato gli agenti e ha mostrato loro un dèpliant dell’hotel dove è alloggiata. A quel punto nulla di più semplice e gli agenti l’hanno riaccompagnata all’hotel, con tanto di ringraziamenti e foto di rito.