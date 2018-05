Basket C Silver, Dulca in finale playoff: battuto alla bella il Rebasket in un finale mozzafiato

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 02:21 - 27 Maggio 2018

La Dulca Santarcangelo (foto Alfio Sgroi) è in finale playoff. Alla bella ha piegato i reggiani del Rebasket per 57-50 in un Pala SGR gremito.

Si parte a ritmi forsennati e i padroni di casa allungano fino al +10 (20-10) di fine primo con la gran difesa gialloblu a dominare in lungo e in largo.

Il secondo parziale vede il Rebasket crescere mentre i padroni di casa faticano tantissimo soprattutto nelle conclusioni da fuori (2/22 a fine partita da tre punti). Piano piano gli ospiti tra break e contro break accorciano le distanze con il solito Castagnaro a tessera la tela. Santarcangelo però non si scompone e all’intervallo conduce 31-27.

Uscita dagli spogliatoi con l’equilibrio a regnare sovrano. Le due squadre fanno una fatica incredibile a segnare. Si corre tantissimo, ma si sbaglia tantissimo. Uno strappo decisivo di Rebasket con Defant e Amadio sugli scudi porta avanti di una lunghezza gli ospiti su una Santarcangelo che si aggrappa a Cunico dalla linea della carità. Fine terzo quarto 39-40 Rebasket.

Ultimi 10 minuti da cardiopalma. Rebasket entra con un piglio più aggressivo e azzanna la partita. Defant e Castagnaro si prendono carico della squadra fino a portarla al +4. Quando le energie sembrano finite e quando tutto sembra andare per il verso sbagliato, un ragazzo che fino a quel momento aveva giocato una delle peggiori partite dell’anno decide che è ora di svegliarsi dal letargo e cominciare a dominare.

Picio Bianchi sfodera cinque minuti di pallacanestro celestiale a partire dal suo cavallo di battaglia: le palle rubate: quattro negli ultimi cinque minuti con conseguenti contropiedi appoggiati da lui o da chi lo seguiva nella marcia trionfale. Ogni rimbalzo lo fagocita alla Dennis Rodman. Non passa più nulla. Un super parziale riporta Santarcangelo sul +1. Qui succede di tutto, quattro possessi uno in fila all’altro senza segnare in entrambe le metà campo fin quando una bomba di Fusco dall’angolo con 12 secondi sul cronometro manda in visibilio tutto il palazzo a 48 secondi dalla fine. Pazzesco. Nel possesso successivo il Rebasket sbaglia e nella giostra finale dei tiri libri i Dulca arrivano fino al vantaggio di 7 punti.

Finisce 57-50 e finale per Santarcangelo che si giocherà tutto contro Novellara, squadra che in regular season ha battuto gli Angels al PalaSGR, ma che è stata battuta da Bernardi e compagnia a domicilio. Appuntamento sabato 2 giugno alle ore 21 al PALASGR.



TABELLINI:

DULCA SANTARCANGELO: Fornaciari 3, Bianchi 7, Cunico 12, Fusco 11, Giuliani, Dini 11, Raffaelli, Pesaresi 5, Ramilli, Guziur ne, Saponi 6. All. Bernardi

REBASKET: Violi ne, Tognato, Nunziato ne, Castagnaro 13, Defant 10, Ferrari 2, Dallasta, Battaglia 2, Amadio 9, Simonazzi 5, Tondelli ne, Lusetti 9. All. Casoli



PARZIALI: 20-10, 31-27, 39-40



ARBITRI: Coraggio, Cattani