Baseball, i Pirati di Rimini infilano la doppietta: T&A ancora battuta (1-0)

| 01:59 - 27 Maggio 2018

Niente da fare per la T&A San Marino, anche nella seconda sfida del week end Rimini (foto Bassani) s’impone (1-0). A decidere tutto la valida di Romero alla sesta ripresa che manda a punto Noguera. Vincente Logan Duran, perdente un pur ottimo Quevedo. C’è anche la beffa sotto forma di infortunio muscolare per Epifano, con l’entità del problema che sarà valutata nei prossimi giorni.

Quevedo inizia bene la partita, elimina al piatto Celli al primo inning con due uomini in posizione punto e poi mette solo un uomo in base nelle successive quattro riprese. La T&A fa di più, batte con più frequenza ma non riesce a essere efficace a livello di segnature. Al quinto sono inutili i due singoli di De Wolf e Albanese. Al sesto inizia bene Ferrini con la base ball, ma poi Avagnina è messo strike out ed Epifano batte in doppio gioco, con l’aggiunta dell’infortunio nel correre verso la prima.

Nella parte bassa della sesta ripresa il Rimini passa: Noguera trova la valida, Garbella lo fa avanzare in seconda con un sacrificio e, con un out, Romero tocca un singolo sufficiente a far entrare l’1-0. La partita è in ogni caso parecchio equilibrata e la T&A all’8° e al 9° ci prova. All’8° i singoli di Imperiali e Albanese con zero eliminati non trovano seguito: bunt di Pulzetti che provoca l’eliminazione in terza, Ferrini K, singolo interno di Lupo e, con le basi piene, rimbalzante di Babini che genera l’eliminazione in seconda e il terzo out. Grossa occasione mancata.

Al nono, infine, dopo i K di Ricardo Hernandez su Bermudez e Reginato, l’inning rimane vivo con De Wolf (valida a sinistra) e Imperiali (singolo a sinistra sul neo entrato Morellini). C’è Albanese al piatto, con la chiamata di strike su conto pieno che provoca parecchie polemiche. Nove valide a quattro, ma non basta. Finisce 1-0 per Rimini.

Il prossimo impegno per la truppa neroarancio sarà contro l’UnipolSai Bologna che ha ottenuto due vittorie in trasferta contro il Nettuno City. Sarà uno scontro al vertice tra le due capo classifica che potrebbe determinare la regina del Girone d’andata.



RIMINI BASEBALL-T&A SAN MARINO 1-0

T&A: Ferrini 2b/ss (0/3), Avagnina (Lupo 1/1) es (0/3), Epifano (Babini 2b 0/1) ss (0/3), Bermudez ec (1/4), Reginato dh (0/4), De Wolf ed (2/4), Imperiali 1b (2/4), Albanese r (3/4), Pulzetti 3b (0/2).

RIMINI: Noguera 2b (1/3), Garbella ed (2/2), Romero es (1/3), Ustariz (Angulo 0/1, Llewellyn) 1b (0/3), Celli ec (0/3), Batista 3b (0/3), Zappone dh (0/3), Cit r (0/3), Di Fabio ss (0/3).

T&A: 000 000 000 = 0 bv 9 e 1

RIMINI: 000 001 00X = 1 bv 4 e 0

LANCIATORI: Quevedo (L) rl 7, bvc 4, bb 1, so 8, pgl 1; Perez (r) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0; Logan Duran (W) rl 6.2, bvc 4, bb 1, so 8, pgl 0; Hernandez (r) rl 2, bvc 4, bb 0, so 4, pgl 0; Morellini (S) rl 0.1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: nessuna battuta extra base.