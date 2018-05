Calcio C: il Santarcangelo retrocede in serie D, al Mazzola solo 1-1 contro il Vicenza nel ritorno dei playout

Sport

Dopo sette stagioni tra i professionisti, il Santarcangelo ritorna in serie D. Nella sfida di ritorno dei playout allo stadio "Mazzola" contro il Vicenza i gialloblu non vanno al di là del pareggio per 1-1, tra l’altro riacciuffato a partita finita da Piccioni, quando invece sarebbe servita la vittoria dopo il ko per 2-1 al Menti in una partita contrassegnata dalla espulsione ingiusta del difensore Lasjak per doppio giallo.

VICENZA PIU' TONICO Ha vinto la squadra più forte, esperta, fisica, che pure nelle due partite di campionato era stata sconfitta entrambe le volte dai romagnoli. Nei playout, invece, una vittoria e un pareggio per i biancorossi seguiti in Romagna da un migliaio di calorosi supporter. Sabato il Santarcangelo ha tirato in porta solo un paio di volte, troppo poco per spuntarla e complessivamente ha creato più pericoli la squadra di Zanini. Nella ripresa i romagnoli hanno tenuto il ritmo basso pagando dazio così alla superiorità tecnica del Vicenza, hanno mostrato un calcio troppo “pulito” quando, invece, sarebbe servito lo spirito della squadra in lotta per la sopravvivenza, che gioca col coltello tra i denti, all'arma bianca.

PRIMO TEMPO Il Vicenza, in virtù del successo all’andata, interpreta al meglio il ruolo che la sfida gli assegna: non si rintana, ma prende l’iniziativa e cerca di tenere lontano dalla sua area l'avversario. Le azioni più incisive sono dei biancorossi. Dall’altra parte il Santarcarcangelo si batte fieramente, sta attento a non scoprirsi in attesa di piazzare la zampata vincente, ma in avanti è evanescente.

Il Vicenza si fa pericoloso in contropiede con De Giorgio, palla sulla destra a Ferrari che mette in mezzo, sventa la minaccia la difesa. Al 15’ colpo di testa di Malomo in bocca a Bastianoni su punizione dalla trequarti. Al 16’ azione del vivace De Giorgio sulla sinistra, destro e Bastianoni in angolo. Al 21’ conclusione di Bussaglia parata. Al 38’ Ferrari calcia a lato su azione di ribaltamento dopo la palla persa dal Santarcangelo.

SECONDO TEMPO Al 10’ azione di Bussaglia che ci prova in scivolata dopo una bella azione. Al 14’ il Santarcangelo reclama il rigore per fallo al limite dell’area su Dhamo. L’arbitro assegna una punizione poco fuori il limite dell’area: botta a girare di Piccioni alta di poco. Di lì in poi il Santarcangelo si spegne lentamente. La frittata la compiono Bastianoni e Maini al 36’(più il primo che il secondo): da un loro malinteso approfitta Giacomelli che segna. La partita si chiude qui. Al 43’ Ferrari dal dischetto colpisce il palo (rigore per fallo di mano di Maini su tiro di Giorno). Poi in pieno recupero il gol di Piccioni. Troppo tardi per riaccendere il match.

IL TABELLINO

Santarcangelo (4-3-3) Bastianoni; Toninelli (44’ pt. Maloku), Maini, Briganti, Sirignano; Dhamo (33’ st. Spoljaric), Dalla Bona, Di Santantonio (20’ st Strkalj); Bussaglia (20’ st. Obeng), Piccioni, Capellini. A disp. Moscatelli, Addario, Bondioli, Gaiola, Soumahin, Tommasone, Broli, Spoliarits. All. Zeman.

Vicenza (4-3-3) Valentini; Bianchi, Crescenzi, Malomo, Giraudo Alimi, Romizzi (32’ st. Milesi), Tassi (23’ st. Salifu); De Giorgio (31’ pt. Giorno), Ferrari, Giacomelli. A disp. Fortunato, Magri, Ferchichi, Bangu, Paiolo, Comi, Turi, Giusti. All. Zanini.

ARBITRO: Valiante di Salerno (Abagnara di Nocera Inferiore – Della Vecchia di Avellino). Quarto ufficiale: Meleleo di Casarano.

RETE: 36’ st. Giacomelli, 51’ st. Piccioni.

NOTE: Spettatori paganti 2024 circa di cui 950 del Vicenza. Angoli: 1-8 (0-4). Ammoniti: Giraudo, Di Santantonio, Tassi, Bianchi; Maini, Strkalj. Recupero: 2’ pt.; 6’st.

Stefano Ferri