Novafeltria, motociclista sbanda e cade sulla Strada Marecchiese: è grave. Interviene l'elisoccorso

Cronaca

Novafeltria

| 18:18 - 26 Maggio 2018

Intorno alle 18 di sabato si è verificato un incidente stradale a Novafeltria, sulla strada Marecchiese, poco prima del cimitero cittadino. Un 59enne sammarinese, in sella a una moto Honda Shadow, viaggiava in direzione Rimini, quando ha perso il controllo della due ruote ed è caduto rovinosamente al suolo. Sul posto il personale della Croce Verde di Novafeltria con automedica e ambulanza: vista la gravità del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrata a Torricella, per il trasporto del 59enne al trauma Center del Bufalini di Cesena. L'automobile che precedeva la moto, dalle prime ricostruzione, avrebbe avviato la manovra a destra per inserirsi nel piazzale di alcune attività commerciali. Per evitare di scontrarsi con la vettura, il motociclista l'ha evitata, finendo però per perdere il controllo del mezzo, venendo disarcionato dalla sella. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Novafeltria.