Bellaria, trova 1000 euro in strada e li porta ai Carabinieri. Il bel gesto e il ringraziamento

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:20 - 26 Maggio 2018

Si chiama Anna, è una signora di Bellaria Igea Marina ed è stata protagonista di un bellissimo gesto. Anna infatti ha trovato mille euro in strada. Non c'era il portafoglio, non c'erano i documenti. Nonostante tutto, non li ha tenuti, li ha raccolti e li ha portati ai Carabinieri. I soldi li aveva persi una sua concittadina, che dopo la disperazione per aver perso lo stipendio, frutto del proprio lavoro, ha avuto la bella notizia dai Carabinieri di Bellaria, da lei contatti nella speranza che avessero qualche notizia sul denaro perso. Ed è proprio la donna, tornata in possesso della somma, a ringraziare la generosa concittadina in un post su Facebook, su una nota pagina dedicata alla città di Bellaria Igea Marina: "Questa storia a lieto fine mi ha insegnato tanto! La vita può sorprenderti, la mia fiducia nelle persone è sicuramente aumentata ma anche la consapevolezza che è difficile guadagnare uno stipendio e in un attimo puoi perderlo, è una sensazione bruttissima ma esistono gli angeli e il mio si chiama Anna una dolcissima signora non più giovanissima che non ha esitato un attimo nel raccogliere la somma a terra sentendosi addirittura “una ladra” e portarla alle forze dell’ordine. Il mio cuore è pieno di gioia e gratitudine ♥️"