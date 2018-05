Rimini, il 2 giugno raduno delle Fiat 500X: attesi partecipanti anche dall'estero

Eventi

Rimini

| 16:41 - 26 Maggio 2018

Rimini è pronta per essere invasa dalle 500X della Fiat. Sabato 2 giugno è infatti in programma il raduno delle vetture a cui al momento hanno aderito settanta partecipanti da tutta Italia. Ma ci saranno anche ospiti da Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Il raduno è in programma alle 11 al ristorante Rinaldi, in località San Paolo di Rimini. Dopo il pranzo, alle 16, è previsto il corteo su percorso panoramico.