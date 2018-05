Superbike, a Donington in gara1 quinto il cesenate Savadori, 12esimo il riminese Rinaldi. Caduto Melandri

Sport

Rimini

| 16:26 - 26 Maggio 2018



A Donington, nella prima gara del week end del mondiale Superbike, successo di Michael van der Mark in sella alla in sella alla Yamaha. Il pilota olandese ha conquistato così la sua prima vittoria in Superbike e, oltre ad essere il primo olandese a vincere su questo storico circuito, è riuscito nell'impresa di battere Jonathan Rea e Tom Sykes a casa loro (il giro veloce in gara appartiene comunque a Rea in 1'27"974). Quinto posto per il cesenate Lorenzo Savadori in sella all’Aprilia e protagonista di una buona gara. E' il migliore piazzamento stagionale. Solo dodicesimo il riminese Michael Rinaldi (foto) in sella alla Ducati. Caduto il ravennate Melandri.