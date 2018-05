Deruba anziana al mercato e le ripulisce il bancomat, pregiudicato rintracciato a Riccione

Cronaca

Riccione

26 Maggio 2018

Si è spostato da Riccione a Meldola per derubare anziani. Un 64enne di Melfi, pregiudicato, è stato rintracciato dai Carabinieri di Meldola, in un'operazione a cui hannno partecipato anche i Militari della Perla Verde: dovrà rispondere di furto con destrezza, per fatti avvenuti lo scorso 10 aprile. Ad essere derubata un'anziana del posto, a cui è stato sottratto il portafoglio. Il ladro ha effettuato due prelievi a uno sportello bancario, per un totale di 1000 euro, approfittando del fatto che nel portafoglio l'anziana avesse lasciato un foglietto con il codice pin del bancomat. I Carabinieri però hanno ricostruito l'identità del malvivente attraverso le immagini del circuito di videosorveglianza e lo hanno rintracciato a Riccione: indossava gli stessi abiti di quella mattina, felpa bianca con cappuccio e laccetti e jeans. Ha subito consegnato parte del bottino, 600 euro E' invece ancora ricercato il complice che era con lui quella mattina.