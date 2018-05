Poggio Torriana, bambini al consiglio comunale: dal progetto scolastico proposte per il territorio

Attualità

Poggio Torriana

| 14:38 - 26 Maggio 2018

E’ convocato per mercoledì 30 maggio alle ore 20,30 un consiglio comunale "speciale", in cui il Consiglio Comunale dei bambini riferirà gli esiti del suo lavoro al consiglio comunale dei "grandi".

Il progetto è promosso e finanziato dall’amministrazione comunale sui temi della rappresentanza e della partecipazione democratica, è condotto dalla cooperativa Kaleidos di Faenza, in stretta collaborazione con gli Uffici servizi scolastici ed educativi del Comune e con la CET - Comunità Educante Territoriale

Il progetto, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, ha coinvolto le classi quarte e quinte delle Scuole primarie si santo Marino e Camerano.

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni rappresentanti si sono incontrati con gli esperti della cooperativa, con lo scopo di educare alla convivenza democratica, dare valore alla pari dignità tra le persone, educare alla convivenza pacifica.

“Con il progetto avviato ad inizio anno scolastico – spiega l’Assessore alla scuola Cinzia Casadei - l'Amministrazione ha voluto attivare la partecipazione democratica dei bambini alla vita della comunità con l’obiettivo di rilevare una lettura dei bisogni e delle fragilità del territorio da parte di chi non è rappresentato ( perché i bambini non votano ) e nel contempo dare a bambini e ragazzi l’occasione di ragionare sulla rappresentanza e imparare la democrazia praticandola. Il Consiglio è infatti composto dai ragazzi delle classi 4° e 5° nominati dai loro coetanei, che intervengono come rappresentanti di ogni classe e più in generale di tutti i bambini e ragazzi del territorio.”

Durante la serata i ragazzi illustreranno al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alla comunità il percorso svolto, gli argomenti trattati e i risultati ottenuti durante l’anno.