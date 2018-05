Santarcangelo, tante attività all'aria aperta: tornano le camminate del benessere, ma non solo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:51 - 26 Maggio 2018

Riparte a Santarcangelo l’attività motoria all’aria aperta con i progetti “Fluxo” di Andrea Lombardi e “Cammina in Wellness Santarcangelo” a cura di RaMi Benessere e Sport, che si svolgono entrambi con il patrocinio dell’amministrazione comunale.





Domenica 27 maggio al parco Campo della Fiera il progetto “Fluxo” verrà presentato al pubblico con un’anteprima in programma dalle 15,30 alle 19; prevista invece per le 19,30 la presentazione dello staff con buffet finale. Nel corso del pomeriggio adulti e ragazzi potranno partecipare a masterclass gratuite per sperimentare tutte le discipline del programma estivo: allenamento funzionale, power yoga, ginnastica olistica, movement, pilates, dry pre-surf training, capoeira. Durante l’evento sarà possibile iscriversi, a un prezzo ridotto, alle attività estive che inizieranno lunedì 11 giugno e si svolgeranno al Campo della Fiera fino al 4 agosto. Per informazioni: andrealombaridi.trainer@gmail.com.





Prosegue invece fino al 6 agosto “Cammina in Wellness Santarcangelo”, promossa da Wellness Foundation in collaborazione con il centro sportivo RaMi Benessere e Sport. Le camminate di gruppo gratuite raggiungono quest’anno la terza edizione, proponendo dodici appuntamenti che si svolgeranno tutti i lunedì con partenza alle 20,30 dalla fontana del Prato Sommerso al Campo della Fiera. Novità 2018, quattro camminate speciali con partenza dalle frazioni di Santarcangelo: la prima è in programma giovedì 14 giugno a San Martino dei Mulini, con partenza dal piazzale della parrocchia alle ore 20. Le camminate – adatte a tutti i livelli di preparazione fisica – sono particolarmente indicate alle persone sedentarie che vogliono cominciare a migliorare il loro stile di vita attraverso il movimento, cogliendo l’occasione per scoprire il territorio grazie a percorsi particolarmente suggestivi: lunedì 28 maggio, ad esempio, l’itinerario in programma porterà i partecipanti lungo la ciclabile del fiume Marecchia fino al parco artistico “Mutonia”. Per maggiori informazioni è possibile contattare Sara Sancisi al 348/8749127.