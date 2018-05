Arrivano i turisti a Rimini, aumentano i controlli: due persona arrestate e 108 controllate venerdì

Cronaca

Rimini

| 13:12 - 26 Maggio 2018

Sono state 24 ore di intesi controlli, le ultime appena trascorse, per i Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, anche in previsione dell'arrivo di turisti per il weekend. Nel corso dei servizi, posti in essere in sinergia dal personale del Nucleo Radiomobile e della Stazioni cittadine nonché di Santarcangelo di Romagna e Bellaria Igea Marina, sono stati effettuati 14 posti di controllo lungo le arterie stradali e nei pressi dei luoghi di maggiore aggregazione di massa, identificando e controllando 108 persone e 94 mezzi. Nei corso delle operazioni, venerdì mattina, un 30enne tunisino è stato arrestato per aver violato le prescrizioni relative all'affidamento in prova. In manette è finito anche un 51enne, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, sempre per violazioni alla misura alternativa alla custodia cautelare in carcere.





Spiega l'Arma in una nota: "L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati".